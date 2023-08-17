روسيا تدمر قطاراً عسكرياً أوكرانياً محملاً بـ "الذخيرة"

رام الله - دنيا الوطنقالت روسيا اليوم الخميس، إنها دمرت قطاراً عسكرياً أوكرانياً، في منطقة كييف، كان محملاً بـ "الذخيرة".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو، يظهر كرة لهب ضخمة جراء الانفجار، وذلك بعد وقت قليل من تأكيد أوكرانيا أنها تعرضت في وقت سابق لقصف صاروخي.وأظهرت اللقطات المصورة عبر طائرة مسيّرة ثلاثة قاطرات متوقفة على جانب سكة حديدية، ثم تظهر النيران مشتعلة في القاطرة الوسطى قبل أن تتوالى الانفجارات الضخمة.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرته بقصف مباشر في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا، المعروفة بأهميتها الصناعية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكانت وسائل إعلام أوكرانية ذكرت في وقت سابق أن دنيبروبتروفسك تعرضت لقصف صاروخي.وأضافت أن نحو 10 آلاف شخص عانوا من انقطاع مؤقت في الكهرباء بعد أن ضربت الصواريخ الروسية المنطقة، لكن الإعلام الأوكراني لم يأت على ذكر قصف قطار عسكري.ومن جهة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن قوات موسكو شنت هجوما ناجحا في منطقة دونيتسك الأوكرانية.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة، أن أوكرانيا فقدت 4 مركبات مدرعة من طراز "سترايكر".وهذه أول مرة تعلن فيها روسيا أنها شنت ضربة على المركبات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى كييف.