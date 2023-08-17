الخليل: مستوطن يدهس مواطنة في تل الرميدة

رام الله - دنيا الوطنأصيبت مواطنة، مساء اليوم الخميس، برضوض وكدمات جراء دهسها من قبل مستوطن، في تل الرميدة بالخليل.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مستوطنا يقود دراجة كهربائية، دهس عن عمد مواطنة، ما أدى لإصابتها برضوض وكدمات، مشيرا إلى أن طواقم طبية تواجدت في المنطقة قدمت الإسعاف لها.وأضاف شهود العيان أن المستوطنين اعتدوا على منازل المواطنين: صالح أبو عيشة، وزياد أبو عيشة، وعبد الفاخوري، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، وداهمت تلك المنازل وفتشتها.