خريشة: الاحتلال يستهدف الأسرى بعد فشله في وأد المقاومة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل، حسن خريشة، أن تصعيد الاحتلال لاستهدافه بحق الأسرى الفلسطينيين، يأتي في أعقاب فشله بوقف علميات المقاومة وإنهاء الحالة الثورية بالضفة الغربية.وذكر أن الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يستهدف الأسرى بشكل ممنهج، بهدف كسر إرادتهم وتعويض فشله وفشل حكومته الفاشية باستهداف المقاومين.وشدد على أن حكومة الاحتلال المتطرفة تفشل في كل مرة بأي محاولة لوأد المقاومة في الضفة الغربية أو الحد منها، مشيراً إلى أنها تضغط على الأسرى الأبطال بهدف ردع شعبنا الفلسطيني.