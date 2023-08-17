مجدلاني يثمن قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني بقرار جمهورية فنزويلا البوليفارية، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار ليس غريبا على فنزويلا التي كانت وما زالت تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي يأتي في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية يمثل تجسيدا للدولة الفلسطينية وتعزيزا لمكانتها القانونية.وأشار مجدلاني نثمن هذا القرار الشجاع وونتقدم بالشكر للجمهورية الفنزويلية البوليفارية رئيساً وحكومةً وشعباً، على هذه الخطوة .ووجه دعوة لدول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تعبر بها عن الدعم والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من خلال خطوات وقرارات ملموسة وعملية.