الدولار يواصل الصعود أمام الشيكل

وكشف المحلل الاقتصادي، أحمد أبو قمر، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل.





وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن أسباب الارتفاع تتمثل بالمشاكل القائمة في إسرائيل، وقانون الإصلاحات القضائية، هذا القانون يؤثر على الاستثمارات في إسرائيل وهروب المستثمرين إلى الخارج.



