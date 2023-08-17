الدولار يواصل الصعود أمام الشيكل
واصل الدولار مساء اليوم الخميس، صعوده أمام الشيكل، حيث اقترب من حاجز 3.8 ش.
وكشف المحلل الاقتصادي، أحمد أبو قمر، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل.
وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن أسباب الارتفاع تتمثل بالمشاكل القائمة في إسرائيل، وقانون الإصلاحات القضائية، هذا القانون يؤثر على الاستثمارات في إسرائيل وهروب المستثمرين إلى الخارج.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تصدر بيانات تعمل على تقوية الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، تتمثل في تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في رفع الفائدة أكثر وهي قوة للدولار".
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