شؤون فلسطينية

فتح: ندعو جماهير شعبنا للبدء بحملة تضامن شعبية واسعة تأييداً لخطوات الأسرى

فتح: ندعو جماهير شعبنا للبدء بحملة تضامن شعبية واسعة تأييداً لخطوات الأسرى
فتح تدعو جماهير شعبنا للبدء بحملة تضامن شعبية واسعة تأييداً لخطوات الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، اليوم الخميس، إن تعرُض الأسرى لعدوان همجي من قبل إدارة السجون "سيُواجه بخطوات تصعيدية من الأسرى ستبدأ بالإضراب عن الطعام والعصيان وارتداء زي السجن".

ودعا في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده البدء بحملة تضامن شعبية واسعة تأييداً للخطوات النضالية وقرار التحدي الذي اتخذته الحركة الأسيرة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، بأن نحو 1000 أسير من كافة السجون، سيدخلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأضاف المكتب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يأتي احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، إن مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام، ردا على هجمة إدارة سجون الاحتلال، وآخرها سلسلة الاقتحامات التي طالت مؤخرا وحتى صباح اليوم عدة أقسام، كان آخرها قسما (3، 4)، وسبق ذلك قسم (26) في سجن النقب، إضافة إلى عمليات النقل الفردية التي طالت عددا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن (ريمون).

وأكدت الهيئة والنادي، في بيان مشترك صدر عنهما، اليوم الخميس، أن (75) أسيرا ممن جرى نقلهم من سجن (النقب) إلى سجن (نفحة)، قد قرروا الإضراب عن الطعام، رفضا لعملية القمع التي تعرضوا لها.

وأوضح البيان أن هذا التصعيد جاء تزامنا مع زيارة الوزير الفاشي (بن غفير)، الذي يواصل تهديداته للأسرى، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق.

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