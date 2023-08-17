شؤون فلسطينية

بتكلفة 4 ملايين شيكل.. افتتاح مشروع خزان مياه وخطوط ناقلة في قرية صانور

بتكلفة 4 ملايين شيكل.. افتتاح مشروع خزان مياه وخطوط ناقلة في قرية صانور
جانب من افتتاح الخزان
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الخميس، مشروع خزان مياه وخطوط المياه الناقلة في قرية صانور، جنوب جنين.

وقال غنيم إن هذا المشروع الحيوي سيساهم في تحسين خدمة المياه ووصولها للمواطنين الذين عانوا لفترات طويلة من صعوبة الحصول عليها، مؤكدا أن سلطة المياه ومن خلال طواقمها الفنية ستعمل على دراسة تأهيل وتوسعة شبكة المياه الداخلية في القرية، لضمان وصول المياه للمناطق المرتفعة والبعيدة والحد من نسبة الفاقد.

وأوضح غنيم أن المشروع يخدم نحو 5000 نسمة، ويهدف إلى زيادة كمية المياه الصالحة للشرب في مناطق الخدمة، وزيادة التغطية خاصة في المناطق المرتفعة، وتقليل الفاقد من المياه في الخطوط الناقلة والشبكة الداخلية، وكذلك تطوير كفاءة أنظمة توزيع المياه لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتحسين جودة وموثوقية خدمة تزويد المياه، وضمان العدالة في توزيعها.

ويتكون المشروع من إنشاء خزان مياه بسعة 1000م3 مع جميع الأعمال الإنشائية، الكهربائية والميكانيكية اللازمة، وكذلك توريد وتركيب خط مياه ناقل للمياه من الخزان للشبكة، بالإضافة إلى توسعة شبكة المياه الداخلية مع ما يلزم من المحابس والقطع الميكانيكية، وبتكلفة إجمالية حوالي 4 ملايين شيقل بتمويل من الموازنة التطويرية لسلطة المياه.

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