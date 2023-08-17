"الزراعة" و"جايكا" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الزراعة، رياض عطاري، اليوم الخميس، مع مدير عام التنمية الاقتصادية في مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في طوكيو تاكاو شيموكاوا، واقع القطاع الزراعي الفلسطيني وانعكاسات وآثار المساعدات اليابانية على تنميته وتطويره، إضافة لتعزيز التعاون المشترك.وأشاد عطاري، خلال لقائه شيموكاوا في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بالدعم المقدم من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، وأثنى على الدور البارز الذي أسهمت فيه هذه التدخلات بتطوير قدرات وزارة الزراعة المؤسسية والتنظيمية والخدمية وتطوير البنى التحتية والكوادر البشرية.وشدد على أهمية أن تواصل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الاستمرار في تقديم الدعم للقطاع الزراعي الفلسطيني، خاصة في مجالات المياه، والإرشاد، والخدمات البيطرية، والبحوث الزراعية، والثروة السمكية، ووقاية النبات، والاستمرار في برنامج تطوير قدرات الكوادر، من خلال الدورات التدريبية وبرامج المنح الدراسية.من جهته، أشاد شيموكاوا بالعلاقة المميزة التي تربط الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مع وزارة الزراعة الفلسطينية، مؤكدًا أن "جايكا" ترى في النتائج المتحققة على الأرض قصة نجاح يمكن البناء عليها.وأشار إلى أن "جايكا" ستستمر في تقديم الدعم اللازم، من خلال برامجها المتوفرة، وستعمل على توفير الدعم للأفكار المطروحة من قبل الوزير عطاري.