شؤون فلسطينية

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم، من نظيره وزير خارجية كوبا معالي الوزير برونو رودريغيز بارّيا، الذي اكد على موقف كوبا الثابت والتاريخي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني المناضل من اجل تحصيل حقوقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال. 
كما نقل تحيات الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل لاخيه الرئيس محمود عباس وتضامن شعب وثورة كوبا مع الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروع وعلى رأسها تقرير المصير والحرية في دولة حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
كما اكد على دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة كوبا والمشاركة في قمة مجموعة ال ٧٦ والصين والتي ستعقد في العاصمة هافانا ايام ١٥ و ١٦ من شهر سبتمبر وقبل انطلاق انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأهمية حضور الرئيس عباس والاستماع الى صوت فلسطين القوي من قلب كوبا الابية وبحضور قيادات دولية واسعة. 

بدوره، اكد الوزير المالكي التزام دولة فلسطين بالوقوف الى جانب كوبا في مواجهة الحصار الجائر منذ عقود والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عن غير وجه حق وبدون اي مصوغات قانونية او أخلاقية. كما اكد الوزير المالكي لنظيره الكوبي رغبة دولة فلسطين في حضور قمة هافانا، وان الرئيس عباس سيبذل قصارى جهده لحضور القمة وإلقاء كلمة دولة فلسطين فيها قبل توجهه الى نيويورك للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

اتفق الوزيران على استكمال التواصل بينهما خلال الفترة القادمة، مع التأكيد الفلسطيني ان صوت فلسطين سيكون حاضرا وبقوة في تلك القمة، انعكاسا للتضامن القوي والثابت الذي يجمع الثورتين الكوبية والفلسطينية والدعم التاريخي الذي تقدمه كل دولة للآخرى في المحافل الدولية في مواجهة العقوبات الجائرة بحق كوبا والتجاهل غير المقبول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته على أرضه المحررة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

اشتية يستقبل وفد المعسكر الهندي الطبي لتركيب الأطراف الصناعية

اشتية يستقبل وفد المعسكر الهندي الطبي لتركيب الأطراف الصناعية

إعلام الاحتلال: إطلاق صواريخ تجريبية من القطاع رسالة تهديد لإسرائيل

إعلام الاحتلال: إطلاق صواريخ تجريبية من القطاع رسالة تهديد لإسرائيل

نحو 1000 أسير من كافة السجون يخوضون إضراباً عن الطعام مساء اليوم

نحو 1000 أسير من كافة السجون يخوضون إضراباً عن الطعام مساء اليوم

المالكي يُعلق على قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

المالكي يُعلق على قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

بالأسماء.. وزيرة الصحة تُقرر تشكيل لجنة طبية عليا في قطاع غزة

بالأسماء.. وزيرة الصحة تُقرر تشكيل لجنة طبية عليا في قطاع غزة

المقاومة تطلق نحو 50 صاروخاً تجاه البحر من بينها عياش 250

المقاومة تطلق نحو 50 صاروخاً تجاه البحر من بينها عياش 250

اتحاد الكتاب الفلسطينيين: وزارة الثقافة تجاوزتنا وسنقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله

اتحاد الكتاب الفلسطينيين: وزارة الثقافة تجاوزتنا وسنقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي بالصيرفة الإسلامية

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي بالصيرفة الإسلامية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة ينتخب رئيساً ونائب ويوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة ينتخب رئيساً ونائب ويوزع المهام الإدارية

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية

منوعات

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المبطخ

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المبطخ

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

عربي

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية