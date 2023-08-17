المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

استقبل معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم، من نظيره وزير خارجية كوبا معالي الوزير برونو رودريغيز بارّيا، الذي اكد على موقف كوبا الثابت والتاريخي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني المناضل من اجل تحصيل حقوقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

كما نقل تحيات الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل لاخيه الرئيس محمود عباس وتضامن شعب وثورة كوبا مع الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروع وعلى رأسها تقرير المصير والحرية في دولة حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.

كما اكد على دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة كوبا والمشاركة في قمة مجموعة ال ٧٦ والصين والتي ستعقد في العاصمة هافانا ايام ١٥ و ١٦ من شهر سبتمبر وقبل انطلاق انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأهمية حضور الرئيس عباس والاستماع الى صوت فلسطين القوي من قلب كوبا الابية وبحضور قيادات دولية واسعة.





بدوره، اكد الوزير المالكي التزام دولة فلسطين بالوقوف الى جانب كوبا في مواجهة الحصار الجائر منذ عقود والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عن غير وجه حق وبدون اي مصوغات قانونية او أخلاقية. كما اكد الوزير المالكي لنظيره الكوبي رغبة دولة فلسطين في حضور قمة هافانا، وان الرئيس عباس سيبذل قصارى جهده لحضور القمة وإلقاء كلمة دولة فلسطين فيها قبل توجهه الى نيويورك للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





اتفق الوزيران على استكمال التواصل بينهما خلال الفترة القادمة، مع التأكيد الفلسطيني ان صوت فلسطين سيكون حاضرا وبقوة في تلك القمة، انعكاسا للتضامن القوي والثابت الذي يجمع الثورتين الكوبية والفلسطينية والدعم التاريخي الذي تقدمه كل دولة للآخرى في المحافل الدولية في مواجهة العقوبات الجائرة بحق كوبا والتجاهل غير المقبول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته على أرضه المحررة وعاصمتها القدس.

رام الله - دنيا الوطن