شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل وفد المعسكر الهندي الطبي لتركيب الأطراف الصناعية

اشتية يستقبل وفد المعسكر الهندي الطبي لتركيب الأطراف الصناعية
خلال استقبال اشتية وفد المعسكر الهندي الطبي لتركيب الأطراف الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وفد المعسكر الهندي الطبي لتركيب الأطراف الصناعية، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، وسفيرة الهند لدى فلسطين رينو ياداف.

واطلع اشتية من أعضاء الوفد الهندي على جهودهم التي بذلوها في تركيب 473 طرفا صناعيا لصالح 438 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى المصابين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد المعسكر رقم 100 حول العالم ويقام لأول مرة في فلسطين، ويتكون من سبعة متخصصين، وقد عمل في مركز خليل أبو ريا للتأهيل، بمدينة رام الله، وأمضى خمسين يوما.

وثمن رئيس الوزراء جهود المعسكر الهندي والقائمين عليه كمنظمة غير ربحية، وعملهم النبيل في خدمة الإنسانية، وأنه خير دليل وتكريس للصداقة المتينة والعميقة ما بين فلسطين والهند على المستويات كافة.

وقدم اشتية الشكر للوفد الهندي على استعداده لتدريب كادر فلسطيني ليساهم في افتتاح المركز الوطني لصناعة الأطراف الصناعية وتركيبها، بما يلبي احتياجات شعبنا، في ظل ما يتعرض له من انتهاكات الاحتلال المستمرة.

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