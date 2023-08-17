إعلام الاحتلال: إطلاق صواريخ تجريبية من القطاع رسالة تهديد لإسرائيل

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن إطلاق حماس صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر في إطار مناورة عسكرية، "رسالة تهديد لإسرائيل".

يأتي ذلك، مع تصاعد التوتر نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال على الأسرى في سجون الاحتلال.

يأتي ذلك، مع تصاعد التوتر نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال على الأسرى في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، الخميس، أن حركة حماس أطلقت نحو 50 صاروخاً تجاه البحر، من بينها صاروخ "عياش 250"، والذي يصل مداه إلى نحو 250 كم.

وأفادت مصادر محلية، الخميس، أن حركة حماس أطلقت نحو 50 صاروخاً تجاه البحر، من بينها صاروخ "عياش 250"، والذي يصل مداه إلى نحو 250 كم.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بأن هجمة مصلحة سجون الاحتلال على الأسرى خاصة في سجن (النقب)، "جريمة إرهابية خطيرة".





وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الأسرى الصلبة، ويتحمّل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإرهاب بحق الأسرى.





وأصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس، بياناً بخصوص الهجمة التي تشنها إدارة السجون على الأسرى.





وقالت اللجنة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا الطاهرة، "يطل علينا من جديد الخائب أرعن التلال المدعو بن غفير وأدواته من ضباط مصلحة السجون، محاولين مجددًا اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية للمدعو بن جفير على السجون".





ووجهت لجنة الطوارئ العليا عدة رسائل وقالت: "رسالتنا لشعبنا الأبي بأننا على عهدكم بنا، ولن نرضخ لإجراءات العدو الصهيوني، وما زلنا في خط المواجهة الأول، وسنلقن هذا العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه".





كما وجهت رسالة للاحتلال وقالت: إنّ "حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتوها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا".



