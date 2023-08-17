المالكي يُعلق على قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنثمن وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، مواقف جمهورية فنزويلا البوليفارية الثابتة والداعمة لدولة فلسطين ولحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.جاء ذلك لدى استقباله، صباح اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية المعتمد لدى دولة فلسطين ماهر طه، حيث أبلغه رسمياً بقرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل الى مستوى سفارة.بدوره، رحب المالكي بهذا القرار التاريخي والذي يأتي تتويجاً لمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، مؤكداً بأن فنزويلا تقف دائماً الى جانب الشعب الفلسطيني وتعتبر القضية الفلسطينية هي قضية فنزويلا وفي صلب اهتماماتها، وتقدم على الدوام دعمها اللامحدود لدولة فلسطين في مختلف المجالات.ونقل السفير طه تحيات رئيس جمهورية فنزويلا البلوليفارية نيكولاس مادورو الى نظيره الرئيس عباس، وتحيات وزير الخارجية الفنزويلي الى نظيره وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، كما وجه دعوة لرئيس.