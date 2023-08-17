اتحاد الكتاب الفلسطينيين: وزارة الثقافة تجاوزتنا وسنقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله









رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الخميس، مقاطعته لمعرض فلسطين للكتاب، والفعاليات المصاحبة له، احتجاجاً على ما وصفه "تجاوز وزارة الثقافة الفلسطينية للاتحاد ودوره".وقال الاتحاد، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "تحيط الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد علماً بعد مراجعة العديد من كتابنا وأدبائنا للأمانة العامة أنه تم تجاوز الاتحاد فيما يتعلق بمعرض فلسطين للكتاب لهذا العام ولم يتم إشراكه في الفعاليات المصاحبة أو استضافة الكتاب وتحديداً أعضاء الاتحاد من قطاع غزة"وتابع: أن الوزارة تواصلت "مع أعضاء الاتحاد فردياً وهو سلوك دأبت عليه الوزارة في كل فعالياتها ومؤتمراتها، ومن جهة أخرى يتم تشويش الكتاب من قبل بعض موظفي الوزارة أن الاتحاد هو من قام بالترشيح للمشاركة وهو ما ننفيه"، بحسب البيان.وأضاف: "للسنة الثانية تواصل وزارة الثقافة تجاوز الاتحاد في كل ما يتعلق بفعاليات معرض الكتاب واستضافة أعضاء الاتحاد ما يؤكد قصدية الوزارة في استهداف الاتحاد واستبعاده وهو ما لا نقبله".وأكمل: "معرض الكتاب هو للكل الثقافي بكل تنوعه وفي القلب منه اتحاد الكتاب وليس أمراً حصرياً يخص وزارة الثقافة وحدها"، مطالباً وزارة الثقافة بـ "بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذا التجاوز الذي لا يليق بالثقافة الفلسطينية وإرثها الثقافي الأعز وهو اتحاد الكتاب" .