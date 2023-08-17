المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة ينتخب رئيساً ونائب ويوزع المهام الإدارية





وكان توزيع المناصب فؤاد صفوت بنات "رئيسا للمجلس"، حسام وشاح "نائب للرئيس"، محمد مقداد "أمين سر"، شيماء الحلو "أمين للصندوق".



يذكر أن بلدية غزة أعلنت في خبر سابق نشر على صفحتها بان عدد المصوتين بانتخابات الجمعية العمومية بلغ 132 مشاركاً من أصل 243 سجلوا لعضوية الهيئة التأسيسية وتنافس المرشحين على 13 مقعداً هي عدد أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس، حيث فاز 9 ذكور و4 إناث في عضوية المجلس.



وجرت الانتخابات بتنظيم وإشراف مكتب " الفلسطينية للخدمات القانونية "، كما شارك في عملية الإشراف على الانتخابات؛ جمعية الخريجات، ومؤسسة حشد، والشؤون القانونية في بلدية غزة، وممثلين عن المجالس الشبابية، ومؤسسة معاً.



وفاز في عضوية الهيئة الإدارية كل من؛ إسراء فروانة، وشيماء الحلو، وبسمة الشوا، وسالى أبو شعبان، وأنس مقداد، حسام وشاح، ومحمد مقداد، وفؤاد بنات، وغانم حماد، وأحمد أبو سلمية، ومحمد الحداد، بالإضافة إلى عدنان عوض، وأحمد الحاج أحمد.



رام الله - دنيا الوطنانتخب المجلس الشبابي لبلدية غزة، هيئته الإدارية بعد انتخابه من الجمعية العمومية، حيث تم انتخاب رئيسا للمجلس ونائب وأمين للسر وأميناً للصندوق.