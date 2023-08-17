شؤون فلسطينية

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان وزير أمن الاحتلال المتطرف بن غفير يواصل اشعال الحرائق داخل السجون، بزياراته وتوصياته المتشددة لخنق الاسرى والتضييق عليهم، والتي تترجم عملياً بمزيد من القمع والتنكيل والاعتداء على الاسرى.

واعتبر مركز فلسطين ان ما جرى قبل أيام ويجري اليوم في سجن النقب الصحراوي هو ترجمة عملية لزيارة المتطرف بن
غفير للسجن قبل ثلاثة أيام وإعطاء الضوء الأخضر لإدارة السجن لممارسة مزيد من القمع والتنكيل بالأسرى في السجن والاستمرار في سياسة النقل الجماعي وإغلاق الأقسام وتوزيع الاسرى وتشتيتهم بين السجون.

من جانبه، أوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز ان تدهور الأوضاع في السجون بشكل واسع بداية العام الجاري بعد زيارة
اجراها بن جفير لسجن نفحة كان نتج عنها إصدار تعليمات وقف إدخال الخبز للسجون، وتقليص مدة استخدام الحمامات وكذلك تقليص كمية المياه.

ثم قرر عقب اجتماعه مع مفوضة ادارة السجون الإسرائيلية "كاتي بيري" بناء أقسام جديدة في سجون نفحة وعوفر وغيرها، وتمديد فترة عقوبة الاعتقال الإداري للأسرى الامر الذي أدى الى اشعال السجون في ذلك الوقت، وقرر الاسرى البدء في العصيان وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان الماضي، لوضع حد لتغول بن غفير على حقوقهم.

وأشار الأشقر الى ان الاسرى علقوا في ذلك الوقت خطوة الإضراب بعد وعود إدارة السجون بوقف العقوبات التي فرضت بتعليمات بن جفير، لكن سرعان ما عاد الاحتلال الى التماهي مع توصيات بن غفير والذي قام بجولة على عدة سجون من بينها هداريم وعوفر وجلبوع والنقب، وأعطى تعليمات مباشرة بسحب إنجازات الاسرى والتضييق عليهم.

إضافة الى دعم بن غفير المباشر لقانون اعدام الاسرى، و قرار حرمان الاسرى من تغطية العلاج وإجراء العمليات الجراحية وعلاج الاسنان، ومشروع قانون سحب "الإقامة" من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة.

وبيَّن الأشقر ان بن غفير لديه رؤية وخطة كاملة وواضحة وتم منحه صلاحيات واسعة من حكومته المتطرفه لتنفيذ هذه الخطة للتضيق على الاسرى وسحب منجزاتهم بحجة انهم إرهابيين يعيشون فى ظروف مرفهه ويجب وقف هذه الحياة المرفهه كما يصفوها، وهذا ما لا يمكن ان يقبل به الاسرى بعد عشرات السنين من الألم والمعاناه والشهداء والجرحى والاضرابات عن الطعام.

وتوقع الأشقر ان الأيام القادمة ستشهد تصعيد واسع من الاسرى دفاعاً عن حقوقهم، ووقف الهجمة الشرسة بحقهم فى سجن النقب وبقية السجون، مشيراً الى ان السجون على صفيح ساخن، وخاصه ان الاسرى كانوا يستعدون لخوض مواجهة واسعة ضد سياسة الاعتقال الإداري المتصاعدة وهناك خطوات احتجاجية يخوضها الاسرى فى عوفر منذ اسبوعين.

وطالب الأشقر بوضع برنامج نضالي مكثف لإسناد الاسرى ودعمهم بكل الوسائل والأدوات لوقف حماقات المتطرف بن جفير بحقهم، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لن يسمحوا بالاستفراد بالأسرى وتركهم  يواجهون قرارات حكومة الاحتلال المتطرفة لوحدهم واي مساس بالأسرى هو اعتداء على الشعب الفلسطيني بأكمله، ولن يمر مرور الكرام.

أخبار ذات صلة

المقاومة تطلق نحو 50 صاروخاً تجاه البحر من بينها عياش 250

المقاومة تطلق نحو 50 صاروخاً تجاه البحر من بينها عياش 250

اتحاد الكتاب الفلسطينيين: وزارة الثقافة تجاوزتنا وسنقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله

اتحاد الكتاب الفلسطينيين: وزارة الثقافة تجاوزتنا وسنقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي بالصيرفة الإسلامية

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي بالصيرفة الإسلامية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة ينتخب رئيساً ونائب ويوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة ينتخب رئيساً ونائب ويوزع المهام الإدارية

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد

بقدرة 80 ميغاواط.. الحكومة توقع اتفاقية بتكلفة حوالي 80 مليون دولار لتوليد الكهرباء

بقدرة 80 ميغاواط.. الحكومة توقع اتفاقية بتكلفة حوالي 80 مليون دولار لتوليد الكهرباء

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي بالصيرفة الإسلامية

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي بالصيرفة الإسلامية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة ينتخب رئيساً ونائب ويوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة ينتخب رئيساً ونائب ويوزع المهام الإدارية

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد

بن غفير يواصل اشعال السجون والأوضاع تتجه نحو التصعيد

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

الحركة الأسيرة لـ &quot;الاحتلال&quot;: حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى

الحركة الأسيرة لـ "الاحتلال": حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى

منوعات

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المبطخ

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المبطخ

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

عربي

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية