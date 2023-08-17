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السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم
جانب من إطلاق النار في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في استمرار للقتال الدائر منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان، 

وكثف سلاح المدفعية التابع للجيش من ضرباته على مواقع الدعم السريع في عدد من مناطق العاصمة، وفق ما نقل موقع (العربية).

وشنّ الجيش خلال ساعات الصباح ضربات متواصلة على الدعم السريع مصحوبة بطلعات جوية لطائرات الاستطلاع، فيما تجددت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المناطق الشرقية لأحياء مدينة "أم درمان".

وكان الجيش السوداني أعلن أمس رصد قواته بكل دقة لتحركات ونوايا الدعم السريع داخل وخارج العاصمة، مؤكداً استعداده للتعامل معها بكل حزم.

يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/أبريل، يستمر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركز المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

وأسفرت الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من أربعة ملايين آخرين إلى مغادرة منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف، أو إلى خارج البلاد، بحسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.

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