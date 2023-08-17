اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، إن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائم أخرى.وطالب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المحكمة الجنائية الدولية، باستدعاء الجناة ومحاسبتهم، ليكون ذلك رادعاً لغيرهم ومنعا لتكرار جرائمهم، التي كان آخرها قتل جنود الاحتلال للشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً)، وإصابة إحدى موظفات وزارة الصحة، خلال العدوان على جنين صباح اليوم.وتقدم اشتية من عائلة الشهيد بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، متمنيا الشفاء للفتاة الجريحة التي أصيبت وهي تقوم بواجبها الإنساني.