شؤون فلسطينية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت مجموعة من الائتلافات والمؤسسات الحقوقية رسالة إلى رئيس الوزراء د. محمد شتية تطالبه فيها بسرعة إصدار قرار يحدد موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، واستكمال انتخابات نظيراتها التي لم تجر انتخابات في الضفة الفلسطينية. 

ووقعت على الرسالة مجموعة من المؤسسات والائتلافات هي: شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساواة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ومركز الميزان لحقوق الإنسان. 

وأكدت المؤسسات في رسالتها على أن إجراء الانتخابات المحلية والمشاركة فيها في قطاع غزة ترشيحاً وانتخاباً هو حق طبيعي للمواطن يجب أن لا يتم تقييده من أي طرف كان، مشددة على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية، وذلك من منطلق ايمانها بأن الانتخابات المحلية يمكن أن تخفف من معاناة المواطنين، وتحترم حقاً أصيلا يكفله القانون الأساسي للمواطنين في المشاركة واختيار ممثليهم في الحكم والإدارة، وكونها قد تشكل بارقة أمل لتعزيز الوحدة الوطنية والخروج من مربع الانقسام، وطريقا لتوحيد مؤسساتنا الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأشارت المؤسسات الموقعة على الرسالة إلى تطورات الحوار المجتمعي في قطاع غزة حول الانتخابات المحلية، والذي استمر لفترة تزيد عن العامين بذلت خلالها مؤسسات المجتمع المدني جهوداً كبيرة للدفع نحو إجراء انتخابات الهيئات المحلية، وبمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وعبرت عن ارتياحها لما افضى إليه الحوار من نتائج ظهرت في اللقاء الوطني الذي عقد في غزة بتاريخ 14/8/2023. وعليه وبناءً على التطورات الإيجابية، ولاسيما وأن تصريحات جميع الأحزاب أكدت استعدادها للمشاركة في الانتخابات، وأن لجنة الانتخابات المركزية عبرت عن جاهزيتها وانتظارها قرار مجلس الوزراء، طالبت المؤسسات دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية بحيث تشمل الهيئات التي لم تجرِ فيها الانتخابات في المرحلتين الاولى والثانية وعددها (27) هيئة محلية، والهيئات التي تعثرت بعد الانتخابات في الضفة الغربية وعددها (35) هيئة محلية، ومجالس قطاع غزة التي يبلغ عددها (25) هيئة ويقدر عدد الناخبين فيها بأكثر من مليون ناخب. 

وفي ختام رسالتها حيَّت المؤسسات الجهود التي بذلت كافة، مؤكدة على مواصلتها العمل مع الأطراف المختلفة في قطاع غزة من أجل استمرار الروح الايجابية السائدة، والعمل على توفير الأجواء الملائمة والمناسبة لسير هذه العملية بكل سلاسة وشفافية وبأسرع وقت ممكن، بما في ذلك ضرورة إطلاق الحريات العامة واحترام حرية الراي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، للمضي قدما في توفير البيئة الانتخابية الملائمة لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.

وفي ختام رسالتها تطلعت المؤسسات الموقعة إلى زيارة لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

أخبار ذات صلة

بقدرة 80 ميغاواط.. الحكومة توقع اتفاقية بتكلفة حوالي 80 مليون دولار لتوليد الكهرباء

بقدرة 80 ميغاواط.. الحكومة توقع اتفاقية بتكلفة حوالي 80 مليون دولار لتوليد الكهرباء

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية

حماس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات إرهابه بحق الأسرى

حماس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات إرهابه بحق الأسرى

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام ضد هجمة إدارة السّجون

مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام ضد هجمة إدارة السّجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

المفتي العام يدين إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل

المفتي العام يدين إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل

التربية تتسلم سيارة جديدة ممولة من برنامج &quot;التعليم لا ينتظر&quot;

التربية تتسلم سيارة جديدة ممولة من برنامج "التعليم لا ينتظر"

منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الأسير وليد دقة فورًا

منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الأسير وليد دقة فورًا

عطا الله حنا: المؤسسات التعليمية بالقدس تتعرض لضغوطات ووجب مؤازرتها والوقوف لجانبها

عطا الله حنا: المؤسسات التعليمية بالقدس تتعرض لضغوطات ووجب مؤازرتها والوقوف لجانبها

منوعات

تفاصيل جديدة في قضية البلوغر المصرية هبة السيد

تفاصيل جديدة في قضية البلوغر المصرية هبة السيد

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

عربي

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا