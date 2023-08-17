التعليم تصدر بياناً بشأن جريمة الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بياناً حول جريمة الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة عين سامية شرق رام الله.





وقالت الوزارة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشرس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي، وفي جريمة جديدة فقد قامت جرافات الاحتلال وبأمر من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بهدم مدرسة عين سامية شرق رام الله والتي تقدم الخدمة التعليمية للطلبة في التجمعات السكانية في المناطق النائية.





وقالت الوزارة: إزاء هذه الحادثة فإن وزارة التربية والتعليم العالي، ت ستنكر بشدة هذه الجريمة التي تأتي في وقت تستعد فيه الأسرة التربوية إلى بدء العام الدراسي الجديد، وهدم المدرسة سيحرم الطلبة من فرص تلقي العلم.





وأضافت بأن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة التجهيل التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين من خلال هدم مدارسهم، وضمن مسلسل انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والطفولة والطلبة والطواقم التدريسية.





وطالبت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والجهات الداعمة للتعليم باستنكار هذه الحادثة والعمل الفوري على إعادة بناء المدرسة وذلك لتوفير المكان المناسب للطلبة لتلقي التعليم خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

رام الله - دنيا الوطن