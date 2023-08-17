شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023
البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023
رام الله - دنيا الوطن
أفصح البنك الإسلامي العربي عن بياناته المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2023 حيث حقق أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت قيمتها حوالي 8.5 مليون دولار، مقارنة بأرباح بلغت حوالي 7.4 مليون دولار في 30 حزيران 2022، محققاً بذلك نمواً قدره 16%.

أما على صعيد المؤشرات المالية الأخرى فقد وصلت موجودات البنك إلى 1,710,339,818 دولار بالمقارنة مع 1,660,725,735 دولار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022 محققاً نمواً بلغ 3% لتصبح حصته السوقية 8.5%، في حين بلغ رصيد التمويلات الإئتمانية المباشرة إلى 1,078,607,299 دولار في نهاية الفترة بالمقارنة مع 1,028,339,808 دولار  نهاية العام 2022 محققاً نمواً بلغ 5% ولتصبح حصته السوقية 9.5%، وعلى صعيد ودائع العملاء فقد بلغ رصيدها كما في 30 حزيران 1,431,676,886 دولار مقارنة ب 1,392,048,763 دولار كما في نهاية العام 2022 وبنسبة نمو قدرها 2.8% لتصبح حصته السوقية 8.5%. بالاضافة إلى الاحتفاظ بمخصصات ائتمانية كافية لمواجهة أية خسائر ائتمانية محتملة سواء على مستوى التمويلات المباشرة أو الأدوات المالية الاخرى.

ومن جانبه صرح رئيس مجلس الإدارة السيد رشدي الغلاييني،إن هذه النتائج تمثل تأكيدًا على استراتيجية البنك المتوازنة والمستدامة في إدارة الأموال والاستثمارات من خلال التركيز على تعزيز العلاقات مع عملائنا وتقديم حلول مالية شرعية مميزة وملائمة للاحتياجات الفردية والتجارية لعملائنا، بالاضافة الى مواصلة استثمار جهودنا في تطوير منتجات مبتكرة وبرامج استثمارية تعكس رؤيتنا لتحقيق النمو المستدام وتحقيق أقصى استفادة لعملائنا،كما ثمن دور ودعم مساهمين البنك وشركائه في النجاحات التي حققها، معتبراً  أنهم شركاء لا غنى عنهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية وأننا نلتزم بمواصلة العمل بجد واجتهاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة والقيمة لعملائنا ومجتمعنا، وعبر الغلاييني عن فخره وثقته المستمرة في إمكانيات البنك وتحقيق المزيد من النجاحات، وأكد أن هذه النتائج تعتبر دليلا قوياً على نجاح الخطط الاستراتيجية للبنك ومواصلة العمل على تحقيق أداء قوي يدعم خطط النمو والتوسع.

وبدوره أكد  المدير العام للبنك الإسلامي العربي الأستاذ هاني ناصر، أن البنك حقق نسب نمو جيدة لكننا لازلنا نسعى لتحقيق نمو أكبر خلال الأعوام المقبلة من خلال التزامنا بالخطة الاستراتيجية و بما يتناسب مع تطلعات عملائنا وطموحات مساهمينا، كما ان هذا الأداء المتميز يعزى بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات التشغيلية للبنك من خلال تمويلاتنا الائتمانية المباشرة وغير المباشرة ، واستثمارات البنك المتنوعة، كما شكر الادارة التنفيذية وكافة العاملين بالبنك على جهودهم وأدائهم المميزوالعمل بروح الفريق الذي مكن البنك للوصل لهذه النتائج،و اضاف ان نمو موجودات البنك يعبر عن استمرار نمو وقوة البنك في السوق وبين أن البنك ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالتحول الرقمي التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء المتجددة وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذه المجال، كما أن البنك مستمر في الحفاظ على مصالح مساهميه، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، بالاضافة الى تعزيزمساهمة البنك  في دعم المجتمع من خلال المبادارات التي تستهدف كافة شرائح المجتمع  والشراكات المتعددة التي يقوم بها البنك مع مؤسسات المجتمع ذات العلاقة والعمل على تبني مبدأ الاستدامة في كافة أعمال وأنشطة البنك.

في الختام، اضاف ناصر اننا نتطلع بتفاؤل إلى المستقبل، ومستمرون في تقديم الأفضل في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية ان شاء الله .

ويُعد البنك الاسلامي العربي أول بنك اسلامي يعمل في فلسطين من مطلع العام 1996، ويقدم لعملائه مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية  للأفراد والشركات والمشاريع من خلال شبكة فروعه المكونة من 31 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة محافظات الوطن من ضمنها مكتب تمثيلي للبنك في دبي والفرع المتنقل "بنكي ع الطريق".

 

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