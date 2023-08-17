شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها اليوم، تفاصيل التنكيل الذي تعرض له الأسيرين نور واكد و مصعب قطاوي، أثناء الاعتقال والتحقيق.    

وأكدت محامية الهيئة حنان الخطيب أثناء زيارتها لسجن مجيدو، أن الأسير نور حسن أنور واكد ( 24 عاما) من مدينة حيفا ، قد تعرض هو وعائلته لهجوم من قبل المستوطنين على بيتهم، بتاريخ 12/06/2023، على خلفية هبة أيار وما اسموه اليهود حملة" حارس الأسوار"، حيث قام واكد بالدفاع عن نفسه و عن والديه بعد الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، وبعدها بساعات حضرت قوات الاحتلال الاسرائيلي الى بيته وقامت باعتقاله.

ويعاني الأسير من تلف بالاعصاب، يستوجب إعطائه نوع معين من الدواء، لكن إدارة السجن قامت باستبداله بنوع آخر لا يعطي النتيجة العلاجية المطلوبة، و قد تقدم الأسير بعدة التماسات من أجل الحصول على الدواء المناسب، لكن مدير القسم يتعمد المماطلة والتأجيل المستمر.   

في حين قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة بيت الأسير مصعب قطاوي من مدينة قلقيلية، بتاريخ 13/04/2023 حوالي الساعة الثانية و النصف فجرا، و تكسير محتوياته بطريقة همجية، كما  تعرض أهل الأسير للصراخ و الدفع من قبل الجنود. 

ثم قيدوا الأسير بمرابط بلاستيكية  وعصبوا عينيه وبدأوا بجره بطريقة عنيفة، بعدها نقلوه الى معتقل الجلمة، و بقي هناك 40 يوما على ذمة التحقيق تعرض خلالها للتعذيب، حيث كان يدخل الى غرفة التحقيق عدة أشخاص يقوموا بضرب الاسير و شتمه والصراخ عليه، ناهيك عن ظروف الزنازين الصعبة.

و يقول الأسير : " لا اريد الخوض اكثر بتفاصيل الاعتقال لأنني كدت أصاب بالجنون ".  

علما أنه تم الحكم على قطاوي بالسجن لمدة 36 شهرا.   

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