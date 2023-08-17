ما هي أسباب ارتفاع الدولار أمام الشيكل؟

كشف المحلل الاقتصادي، أحمد أبو قمر، اليوم الخميس، أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل.





ووصل سعر صرف الدولار أمام الشيكل ظهر اليوم الخميس، 3.78 شيكلاً.





وقال أبو قمر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن أسباب الارتفاع تتمثل بالمشاكل القائمة في إسرائيل، وقانون الإصلاحات القضائية، هذا القانون يؤثر على الاستثمارات في إسرائيل وهروب المستثمرين إلى الخارج.





وأضاف أن "الولايات المتحدة تصدر بيانات تعمل على تقوية الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، تتمثل في تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في رفع الفائدة أكثر وهي قوة للدولار".





وذكر أبو قمر أن "الأسباب الجارية في الولايات المتحدة وإسرائيل عملت على رفع سعر الدولار الأمريكي وأضعفت الشيكل من جهة أخرى".





ولفت الخبير الاقتصادي أبو قمر، إلى أن الدولار الأمريكي من المحتمل أن يصل في الأيام القادمة إلى 3.80ش، 3.79س أو أقل أو أكثر شيكل.

خاص دنيا الوطن-محمود خلة