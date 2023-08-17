شؤون فلسطينية

ما هي أسباب ارتفاع الدولار أمام الشيكل؟

ما هي أسباب ارتفاع الدولار أمام الشيكل؟
ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
خاص دنيا الوطن-محمود خلة
كشف المحلل الاقتصادي، أحمد أبو قمر، اليوم الخميس، أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل.

ووصل سعر صرف الدولار أمام الشيكل ظهر اليوم الخميس، 3.78 شيكلاً.

وقال أبو قمر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن أسباب الارتفاع تتمثل بالمشاكل القائمة في إسرائيل، وقانون الإصلاحات القضائية، هذا القانون يؤثر على الاستثمارات في إسرائيل وهروب المستثمرين إلى الخارج.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تصدر بيانات تعمل على تقوية الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، تتمثل في تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في رفع الفائدة أكثر وهي قوة للدولار".

وذكر أبو قمر أن "الأسباب الجارية في الولايات المتحدة وإسرائيل عملت على رفع سعر الدولار الأمريكي وأضعفت الشيكل من جهة أخرى".

ولفت الخبير الاقتصادي أبو قمر، إلى أن الدولار الأمريكي من المحتمل أن يصل في الأيام القادمة إلى 3.80ش، 3.79س أو أقل أو أكثر شيكل. 

أخبار ذات صلة

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

اشتية: غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم أخرى

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية

مؤسسات مجتمع مدني تطالب اشتية بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المحلية

حماس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات إرهابه بحق الأسرى

حماس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات إرهابه بحق الأسرى

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام ضد هجمة إدارة السّجون

مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام ضد هجمة إدارة السّجون

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

الأسير ناصيف: إرادتنا لن تنكسر وقمع أسرى النقب جريمة وحشية يتحمل الاحتلال تبعاتها

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

المجلس الشبابي المنتخب في بلدية غزة يوزع المهام الإدارية

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

البنك الإسلامي العربي يفصح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2023

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

هيئة الأسرى: تنكيل و تعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

المفتي العام يدين إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل

المفتي العام يدين إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل

التربية تتسلم سيارة جديدة ممولة من برنامج &quot;التعليم لا ينتظر&quot;

التربية تتسلم سيارة جديدة ممولة من برنامج "التعليم لا ينتظر"

منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الأسير وليد دقة فورًا

منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الأسير وليد دقة فورًا

عطا الله حنا: المؤسسات التعليمية بالقدس تتعرض لضغوطات ووجب مؤازرتها والوقوف لجانبها

عطا الله حنا: المؤسسات التعليمية بالقدس تتعرض لضغوطات ووجب مؤازرتها والوقوف لجانبها

منوعات

تفاصيل جديدة في قضية البلوغر المصرية هبة السيد

تفاصيل جديدة في قضية البلوغر المصرية هبة السيد

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

عربي

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا