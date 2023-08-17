تونس تدعو إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجزائر





وزار الوزير التونسي الجزائر، أمس الأربعاء، كمبعوث خاص للرئيس قيس سعيّد، حيث حمل إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رسالة لم يتطرق البيان إلى فحواها، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وأجرى عمار، خلال الزيارة، مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف بشأن أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين والاستحقاقات الهامّة المنتظر عقدُها خلال الأشهر القادمة.



واتفقا على "ضرورة استنباط آليات تعاون ثنائي جديدة تستجيب إلى التطلعات المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، بما يُسهِمُ في إدخال مزيد من الديناميكية على التاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية"، وفقا للبيان.



رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في المجالات كافة وترسيخ التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.