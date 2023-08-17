عربي

تونس تدعو إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجزائر

تونس تدعو إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجزائر
وزير الخارجية التونسي خلال زيارة في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في المجالات كافة وترسيخ التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزار الوزير التونسي الجزائر، أمس الأربعاء، كمبعوث خاص للرئيس قيس سعيّد، حيث حمل إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رسالة لم يتطرق البيان إلى فحواها، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأجرى عمار، خلال الزيارة، مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف بشأن أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين والاستحقاقات الهامّة المنتظر عقدُها خلال الأشهر القادمة.

واتفقا على "ضرورة استنباط آليات تعاون ثنائي جديدة تستجيب إلى التطلعات المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، بما يُسهِمُ في إدخال مزيد من الديناميكية على التاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية"، وفقا للبيان.

أخبار ذات صلة

تونس تدعو إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجزائر

تونس تدعو إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجزائر

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

وزير لبناني يُعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك &quot;الرقم 9&quot;

وزير لبناني يُعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك "الرقم 9"

السودان: مبادرة جديدة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار

السودان: مبادرة جديدة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار

ليبيا: إعلان وقف إطلاق النار بطرابلس بعد اشتباكات خلفت 27 قتيلاً

ليبيا: إعلان وقف إطلاق النار بطرابلس بعد اشتباكات خلفت 27 قتيلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية تتسلم سيارة جديدة ممولة من برنامج &quot;التعليم لا ينتظر&quot;

التربية تتسلم سيارة جديدة ممولة من برنامج "التعليم لا ينتظر"

عطا الله حنا: المؤسسات التعليمية بالقدس تتعرض لضغوطات ووجب مؤازرتها والوقوف لجانبها

عطا الله حنا: المؤسسات التعليمية بالقدس تتعرض لضغوطات ووجب مؤازرتها والوقوف لجانبها

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تصدر ورقة حقائق حول تأثير ممارسات الاحتلال على تغير المناخ

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تصدر ورقة حقائق حول تأثير ممارسات الاحتلال على تغير المناخ

الديمقراطية: تدمير المنشآت ونسف المنازل جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها غالياً

الديمقراطية: تدمير المنشآت ونسف المنازل جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها غالياً

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال مدرسة شرق رام الله

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال مدرسة شرق رام الله

الوزير غنيم: يجب دراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن

الوزير غنيم: يجب دراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن

هيئة الأسرى: الأسير ايهاب صبح يعاني من كتلة في الرقبة وسط إهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسير ايهاب صبح يعاني من كتلة في الرقبة وسط إهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسير إيهاب صبح يعاني من كتلة في الرقبة وسط إهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسير إيهاب صبح يعاني من كتلة في الرقبة وسط إهمال طبي متعمد

منوعات

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

تفاصيل تعرّض فنانة خليجية شهيرة للنصب والاحتيال

تفاصيل تعرّض فنانة خليجية شهيرة للنصب والاحتيال

هاشتاغ (أوقفوا فيلم باربي) يتصدّر الترند في الجزائر

هاشتاغ (أوقفوا فيلم باربي) يتصدّر الترند في الجزائر

إيمي سمير غانم تشارك جمهورها بمقاطع فيديو مضحكة عبر تيك توك

إيمي سمير غانم تشارك جمهورها بمقاطع فيديو مضحكة عبر تيك توك

عربي

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا