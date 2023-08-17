شؤون فلسطينية

حزب فلسطيني: نقف مع الأسر الفقيرة في شكاويها حول دفعة الشؤون الاجتماعية

حزب فلسطيني: نقف مع الأسر الفقيرة في شكاويها حول دفعة الشؤون الاجتماعية
مواطن فلسطيني أمام أحد البنوك يشكو من دفعة الشؤون الاجتماعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وقوفه التام مع الشكاوي المحقة للأسر الفقيرة التي تفاجأت بتدني الدفعة الشهرية المحولة لها هذا الشهر ضمن مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية المعروفة بـ (شيك الشؤون).

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع هذه الأسر ووقوفنا التام مع شكاويها فإننا نشدد على ضرورة أن تعطي الحكومة الأولوية، ورغم الأزمة المالية الصعبة والمعروفة الأسباب، للوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة، ونطالب وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة الحفاظ على انتظام الدفعات النقدية التي تصرف للأسر الفقيرة وفق مواعيد ثابتة ودفعات كاملة، وتعويض الأسر ذاتها عن المبالغ المالية التي تم اقتطاعها حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وقرب حلول العام الدراسي الجديد.

وطالب (فدا) في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهات الدولية ذات العلاقة بدفع ما عليها من التزامات مالية تجاه الأسر الفقيرة والمهمشة في فلسطين، وندد بتقاعس المجتمع الدولي عن ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للكف عن سياسة قرصنة الأموال الفلسطينية تحت مسمى "الاستقطاعات"، وإعادة ما سرقته من أموال للخزينة الفلسطينية باعتبار هذه الأموال حق فلسطيني خالص وغير خاضع للمساومة أو الابتزاز.

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