مجموعة قراصنة تُهدد بنشر الملف الطبي لنتنياهو

رام الله - دنيا الوطنوجّهَت مجموعة من قراصنة الإنترنت التي اخترقت حواسيب مستشفى "معياني هييشوعا" في مدينة بني براك قبل أسبوع، تهديدًا بأنَّها ستنشرُ غدًا معلوماتٍ شخصيّة وتقارير طبيّة بحوزتها حول أشخاص تلقوا العلاج في المستشفى في حال لم تحصل على فدية مالية تطالب بها، وتُقَدَّرُ بعشراتِ ملايين الشواكل.وقالت المجموعة، إن من بين هؤلاء الأشخاص رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشخصيات عامة من الوسط الديني المتشدد "الحريديم" وحاخامات كبار، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وجاء من مستشفى "معياني هييشوعا" أنها لن تجري مفاوضات مع القراصنة. فيما عقب وزير الصحة موشيه أربيل قائلا إنه "لا مجال للخضوع للابتزاز والتهديد، وقام بنشر سجلّهُ الطبيّ الشخصيّ".