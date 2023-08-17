دولي

وفد رفيع من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يزور جمهورية الصين

وفد رفيع من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يزور جمهورية الصين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بناء على الدعوة التي تقدمت بها جمهورية الصين الشعبية، قام وفد رفيع من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث استقبل دينغ لي، نائب وزير خارجية الصين الشعبية اليوم الخميس وفد الدول الأعضاء برئاسة السفير ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي. 

وضم الوفد مندوبين دائمين وممثلين عن 25 دولة عضو بمنظمة التعاون الاسلامي بما في ذلك رئاسة القمة الإسلامية (المملكة العربية السعودية) ورئاسة مجلس وزراء الخارجية (موريتانيا).

كما شمل الوفد مسؤولين من الأمانة العامة برئاسة السفير يوسف بن محمد الضبيعي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء وجمهورية الصين الشعبية. 

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك وضع المجتمع المسلم في الصين.

وفي ذات الإطار، التقى الوفد بنائب وزير دائرة جبهة العمل الموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث تطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ودولها الأعضاء وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المختلفة لا سيما مجالي الصحة والتعليم.

كما سيقوم الوفد بزيارة إلى منطقة شينغ جيانغ للوقوف على أوضاع المجتمع المسلم هناك.

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