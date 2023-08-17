التربية تتسلم سيارة جديدة ممولة من برنامج "التعليم لا ينتظر"

رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، سيارة دفع رباعي جديدة ممولة من برنامج التعليم لا ينتظر، لمديرية تربية يطا؛ لتلبية احتياجات المديرية في نقل الطلبة من وإلى المدارس في مسافر يطا.وحضر عملية التسليم وكيل الوزارة نافع عساف، وممثلة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إيلمي، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام المشاريع مهند أبو شمة، ومن برنامج الامم المتحدة الإنمائي مديرة المشاريع رانيا نوباني، ومن التعليم لا يتنظر سعد جرادات، وممثلين عن الوزارة ومديرية يطا.وفي هذا السياق، أكد عساف أهمية توفير هذه السيارة للمساعدة في نقل الطلبة في منطقة مسافر يطا، لافتا إلى ضرورة توفير كل سبل الوصول الآمن للطلبة خاصة في المناطق المسماة(ج)، والأغوار والتي تعاني من خطر قطعان المستوطنين، شاكراً كافة المؤسسات الداعمة للوزارة في الحفاظ على سير العملية التربوية.