اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تصدر ورقة حقائق حول تأثير ممارسات الاحتلال على تغير المناخ
أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الخميس، ورقة حقائق بعنوان تأثير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على تغير المناخ في فلسطين، والتي استعرضت مجموعة من الأرقام والحقائق ذات العلاقة بعنوان الورقة.
واستعرضت الورقة أهم القضايا البيئية التي شكلت انتهاكات وفقا للاتفاقيات الدولية التي تعهد العالم على تنفيذها، والممارسات الإسرائيلية المستمرة نحو تدمير البيئة لصالح تنفيذ سياساته الاستيطانية والعنصرية.
ويمكنكم الاطلاع على الورقة من خلال موقع اللجنة الوطنية، على الرابط اضغط هنا.
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