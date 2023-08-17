شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال مدرسة شرق رام الله

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال مدرسة شرق رام الله
جبهة النضال الشعبي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما أقدمت عليه  قوات الاحتلال، اليوم الخميس  بهدم مدرسة في تجمع بدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله.

وأكدت الجبهة أن إقدام جلاافات الاحتلال على هدم  المدرسة الوحيدة في التجمع البدوي، التي كانت تستوعب حوالي 50 طالبا، من الصف الأول حتى التاسع، وهم موزعون على 5 غرف صفية، بمثابة جريمة جديدة، تضاف لجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق المدارس الفلسطينية وبحق طلبتنا الفلسطينيين.

وأشارت الجبهة إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم الممنهجة التي تقوم بها حكومات الإحتلال المتعاقبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق مؤسساتنا التعليمية والصحية ضاربة بعرض الحائط  كل الأعراف والمواثيق المجتمعية والدولية.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية  بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا ومؤسساته، وعلى المجتمع الدولي لجم هذا الاحتلال وممارسات الفاشية.

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