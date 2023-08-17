شؤون فلسطينية

الوزير غنيم: يجب دراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن

الوزير غنيم: يجب دراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه مجلس إدارة مصلحة مياه القدس والذي يتشكل من رئيس بلدية البيرة اسلام الطويل رئيسا وعضوية رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس ونائبه صلاح هنية، وممثل الحكم المحلي الاستاذ اسلام ابو زياد ورئيس بلدية كفر مالك حكمت سامي ورئيس بلدية دير دبوان محمد هاني لبحث أبرز المستجدات المتعلقة بالوضع المائي ضمن امتياز المصلحة لدراسة الحلول الفنية التي من الممكن العمل عليها على المستويين القريب والبعيد لتحسين الوضع المائي في منطقة الامتياز.

وأكد غنيم بداية على أهمية دراسة عملية التوزيع المائي وضمان تحقيق مبدأ العدالة والاستجابة للحالات الطارئة في ظل الوضع القائم وما نجم عن تخفيض الاحتلال لكميات المياه، كما اكد على ان سلطة المياه تعمل كل ما يلزم لتوفير المياه لجميع المواطنين.

وأوضح غنيم أن الانظمة المتعلقة بالتعرفة وانشاء مرافق المياه الإقليمية والتي تمت المصادقة عليها تهدف الى تنظيم العمل في قطاع المياه وتحديد الآليات التي تعمل عليها الهيئات المزودة للمياه في مختلف أرجاء الوطن، مشيرا الى اننا نعمل تحسين مستوى عمل الهيئات المحلية ومقدمي خدمة المياه للمحافظة على ديمومة الخدمة المقدمة على ان يتم في المقابل إيفاء هذه الجهات بالالتزامات المترتبة عليها ولا سيما المستحقات المترتبة عليها للحد من حجم المديونية المرتفع والذي يؤثر بشكل سلبي على العمل في هذا القطاع الهام.

من جانبه أكد المجلس على ضرورة استمرارية التواصل مع سلطة المياه لحل الاشكاليات، وطالبوا ببحث امكانية زيادة كميات المياه على محطة رام الله، الى جانب تزويد المصلحة بكميات مياه اضافية، الى جانب دعم المصلحة في تطوير الخطة الشاملة لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء تم التوافق على تشكيل لجنة فنية من الطرفين لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بحجم المديونية والتحصيل إضافة الى دراسة ووضع الخيارات الفنية الأكثر ملائمة لضمان توزيع المياه بين التجمعات المختلفة بعدالة.

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