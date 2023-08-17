دولي

صفقة عسكرية كبيرة بين إسرائيل وألمانيا

صفقة عسكرية كبيرة بين إسرائيل وألمانيا
منظومة &quot;آرو-3&quot; للدفاع الصاروخي
رام الله - دنيا الوطن
وافقت الولايات المتحدة، على صفقة عسكرية بين إسرائيل وألمانيا بقيمة 3.5 مليار دولار.

ووفق وزارة الجيش الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة "آرو-3" للدفاع الصاروخي لألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في حزيران/يونيو الماضي، إن البرلمان الألماني (البوندستاغ) وافق على دفعة مقدمة تبلغ نحو 600 مليون يورو إلى الجيش الإسرائيلي، لتمكينه من التحضير لإنتاج صواريخ "آرو 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية أربعة مليارات دولار لتكون أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل.

وتنبع الحاجة إلى الموافقة الأميركية على الصفقة من حقيقة أنه نظام أسلحة تم تطويره على أساس المساعدة المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

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