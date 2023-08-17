هيئة الأسرى: الأسير إيهاب صبح يعاني من كتلة في الرقبة وسط إهمال طبي متعمد

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل الوضع الصحي للأسير ايهاب جبر الشيخ صبح ( 40 عاما) من بلدة بيت سوريك/رام الله ، المعتقل منذ تاريخ 20/4/2023، والقابع في سجن عوفر.و قال محامي الهيئة يوسف متيا، أن الأسير يعاني من ظهور كتلة في الرقبة قريبة على الفقرات تسبب له خدران مستمر باليد، و قد خاض صبح إضرابا عن الطعام لمدة 7 أيام للمطالبة بعلاجه، وعلق إضرابه بعد صدور قرار من القاضي وبتدخل من مؤسسة حقوقية بأن يتم تشخيص حالته وتقديم العلاج اللازم له، لكن ادارة السجون تنصلت من الاتفاق و اكتفت بإعطائه مسكن، و تتعمد التأجيل و المماطلة في إجراء الفحوصات اللازمة.علما أن الأسير متزوج و لديه طفلين، و هذا الاعتقال هو السادس له، حيث أمضى ما مجموعه 3 سنوات و 3 شهور فيما سبق، و لديه جلسة محكمة بتاريخ 10/10/2023.