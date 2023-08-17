شؤون فلسطينية

النجاح الوطنية تحتفي بطلبتها بالفريق المسرحي الجامعي والذي حصد جائزة أفضل عرض جماعي بتونس

النجاح الوطنية تحتفي بطلبتها بالفريق المسرحي الجامعي والذي حصد جائزة أفضل عرض جماعي بتونس
جانب من احتفاء الجامعة بالطلبة
رام الله - دنيا الوطن
في إنجاز تاريخي جديد وضمن سلسلة الإنجازات التي تسجل لصالح جامعة النجاح الوطنية وكادرها وطلبتها على المستوى الدولي، حصد فريق المسرح الجامعي التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية وضمن مشاركته الأولى ممثلاً عن دولة فلسطين، مؤخراً، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي وذلك في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي التاسع عشر المقام في جمهورية تونس.

وقد حلق الفريق المسرحي التابع لجامعة النجاح الوطنية في سماء مدينة المنيستير خلال مشاركته ممثلاً عن فلسطين في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي الـ 19 والمقام في تونس، بعرضه لمسرحية "الجانب الآخر" في ختام مشاركته في المهرجان الذي نظم في الفترة التي امتدت من تاريخ  5-14 / 8 ، وتنافس به 22 عرضاً مسرحياً من 16 دولة على مستوى العالم.

ويعتبر هذا إنجاز تاريخي لجامعة النجاح الوطنية ومسرحها الجامعي، في ظل المشاركة الأولى في هذا المهرجان الدولي كممثل لدولة فلسطين.

وضم فريق العمل المسرحي صاحب الإنجاز التاريخي لمسرح الجامعة وضمن مشاركته الأولى من الطلبة ضياء صيرفي، ومرح أبو عرب، وحنين بني شمسة، وعمرو دويكات، وفارس أسمر، وعمر أبو لبن، وإخراج الأستاذ سعيد سعادة، وإضاءة وصوت الأستاذ أكرم زامل، وإدارة مسرح الأستاذة سمر محسن، وفي الإشراف العام الأستاذ محمد دقة، عميد شؤون الطلبة.

وأهدى الوفد الفلسطيني هذا الإنجاز لأرواح الشهداء ولأسرى الحرية واللاجئين في مخيمات اللجوء ولأبناء شعبنا الفلسطيني عامة وأسرة جامعة النجاح الوطنية خاصة. 

وتوجه أ. دقة بالشكر الجزيل لإدارة المهرجان وشعب تونس وكافة الوفود العالمية المشاركة على حفاوة الاستقبال، وكذلك ثمن جهود الإدارة المنظمة والمتقنة والعالمية للمهرجان.

وأكد حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة ومشاركات الطلبة على المستويات المحلية والدولية رغم الحصار الذي عانت منه محافظة نابلس وجامعة النجاح، لافتاً في الوقت ذاته أن إرادة التحدي والإبداع هو ما يميز طلبة الجامعة وفرقها المختلفة. 

من جهته توجه الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الوطنية بالشكر الجزيل والمباركة للطلبة المشاركين على هذا الإنجاز، مثمناً في الوقت ذاته جهود عمادة شؤون الطلبة ممثلة بعميدها أ. محمد دقة وطاقم العمادة، في الإشراف والمتابعة والعمل الدؤوب لرعاية الفرق الجامعية وتوفير كافة الإمكانيات لها للتميز والإبداع.

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