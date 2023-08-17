شؤون فلسطينية

فتح: عدوان الاحتلال على جنين يؤكد سادية حكومة نتنياهو

فتح: عدوان الاحتلال على جنين يؤكد سادية حكومة نتنياهو
جانب من اقتحام الاحتلال لجنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) صباح اليوم الخميس، إن سلوك الاحتلال الإجرامي بتفجير مخبز  واستشهاد المواطن مصطفى الكستوني يؤكد سادية حكومة نتنياهو وتعهدها بالاستمرار في سياسة القتل والعبث بالممتلكات وهدم البيوت.

وأكد المتحدث باسم الحركة منذر الحايك "مهما كانت السادية والعنصرية فشعبنا مصمم على إنجاز المشروع الوطني  بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس" .

ودعا الحايك المجتمع الدولي للخروج من مربع الصمت والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني من سطوة الاحتلال.

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