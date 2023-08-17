إصابة جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي إسرائيلي، اليوم الخميس، خلال الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها جنين، فجر اليوم.واعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي من حرس الحدود خلال الاشتباكات التي اندلعت فجراً في جنين.واستُشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، وسط اشتباكات مسلحة.وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء الشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام جنين.وتسللت وحدات خاصة للاحتلال إلى مدينة جنين في المنطقة الشرقية، اندلعت على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة.وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال، واستهدفوها بالاشتباك والرصاص والعبوات الناسفة والعبوات المتفجرة.وفجرت قوات الاحتلال مخبزا يعود لعائلة الكستوني، واعتقلت الشابين هاني الكستوني وحسن الهصيص.