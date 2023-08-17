"التربية" تستنكر إقدام الاحتلال على تدمير مدرسة عين سامية في رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنعبرت وزارة التربية والتعليم عن بالغ استنكارها وتنديدها من تدمير مدرسة عين سامية في مديرية تربية رام الله والبيرة والتي تقدم خدمات تعليمية لعدد من الطلبة في التجمع البدوي.وقالت الوزارة إن هذه الخطوة العدائية من قبل الاحتلال تأتي مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مما يعني حرمان الطلبة في هذا التجمع من الحصول على حقهم في التعليم.وأكدت الوزارة أن هذه العملية الاستفزازية تُظهر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم، وتزيد هذه الإجراءات العدائية من تفاقم الوضع التعليمي الصعب الذي يواجهه الطلبة في المناطق المتضررة، وتعوق جهود الوصول إلى التعليم والتنمية المستدامة.ودعت الوزارة المجتمع الدولي والجهات الإنسانية إلى الوقوف في وجه هذه التصرفات اللاإنسانية والعمل على ضمان حماية حقوق الأطفال والشباب في الوصول إلى تعليم آمن ونوعي، مؤكدة أهمية احترام وتعزيز هذه القوانين والاتفاقيات لضمان توفير فرص تعليمية عادلة.وأبدت استعدادها للعمل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين لتقديم الدعم اللازم للطلبة والتجمعات التي تأثرت بهذه العملية، وتعمل جاهدة على إعادة بناء وترميم المدارس المتضررة بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومستدامة للجميع.