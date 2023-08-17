الحركة الأسيرة تدرس خطوات تصعيدية تضامناً مع أسرى النقب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، عن دراستها سلسلة خطوات وإجراءات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال على إثر عمليات الاقتحام المتواصلة من قبل وحدات القمع الخاصة في سجن النقب.يأتي ذلم بالتازمن مع قرار الأسرى صباح اليوم الخميس، إغلاق الأقسام في كافة السجون ردًا على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أسرى قسم 3 بسجن النقب.وذكرت مؤسسات الأسرى، أن أسرى قسم 3 بسجن النقب تعرضوا لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي بعد اقتحام وحدات قمع كبيرة تابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم اليوم.