حماس: ستبقى جنين عاصمة المقاومة ولن يكسرها إجرام الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عدان الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على مدينة جنين والذي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.وقال المتحدث بإسم الحركة حازم قاسم "نحيي المقاومة الباسلة في جنين التي تواصل تصديها لاقتحامات جيش العدو الصهيوني الارهابي، وتشتبك معه بكل بطولة وفدائية."وتابع قاسم "ستبقى جنين عاصمة المقاومة وقلعة المجاهدين، ولن يكسرها كل إجرام العدو الصهيوني ، بل سيزيدها عنفوان وثورة".وأضاف "دماء الشهداء التي تروي أرض جنين ستكون على الدوام وقوداً لتصعيد الانتفاضة والثورة".