وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنمن المنتظر أن يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو الماضي، بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس آذار.وتوصلت السعودية وإيران في مارس الماضي، لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الخصومة التي عرضت استقرار منطقة الخليج للخطر بالإضافة إلى اليمن وسوريا ولبنان.