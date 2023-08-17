طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغدا الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والسبت: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأحد المقبل: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، ومن تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.