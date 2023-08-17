فيديو: شهيد وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

وأضافت الصحة أن إحدى موظفات الوزارة تبلغ من العمر (34 عاما) تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال بالرأس والصدر والبطن خلال العدوان على جنين.جاء ذلك بعد تسلل قوة خاصة للمدينة تبعها تعزيزات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال فيما وقعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.