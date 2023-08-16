واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

رام الله - دنيا الوطنقال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن واشنطن منخرطة دبلوماسيا في السعي لوقف القتال في السودان، في حين هددت قوات الدعم السريع بنقل الحرب إلى باقي المناطق في البلاد.واعتبر أن الوقت حان منذ مدة للفصيلين العسكريين لإلقاء أسلحتهم والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إرادة الشعب، وفق تعبيره.بدوره، حذر المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت، من مغبة الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة، وذلك على خلفية دعوات تسليح المدنيين في الولايات وحشدهم إلى الخرطوم.وهدد عزت عبر قناة (الجزيرة) بنقل المعارك إلى الولايات، قائلا إن "قوات الدعم لا تعترف بسلطة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ومؤكدا التزام قوات الدعم السريع بمنبر جدة والمبادرة الأميركية السعودية".