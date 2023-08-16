النائب العام بغزة يؤكد الحفاظ على الحقوق والحريات وتثبيت علاقة الشراكة مع المؤسسات الحقوقية

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العام بغزة محمد النحال، خلال استقباله وفداً من مركزالميزان لحقوق الإنسان، ضمّ كلاً من مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، وثلة من محامِي المركز والمتمثلّين بكل من مرفت النحال، وسمير المناعمة، ويحيى محارب، أن النيابة العامة تحمي الحقوق والحريات وتعزيزها من خلال الرقابة المستمرة على أعمال جهات إنفاذ القانون، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز التشبيك والتواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني؛ بما يحقق النزاهة والشفافية.وشدّد النائب العام خلال الاجتماع على حرصه على تثبيت علاقة شراكة متينة مع المؤسسات الحقوقية، التي تسعى النيابة العامة من خلالها لتعزيز الشفافية، وتكريس واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وأعرب عن حرص النيابة العامة التعامل باهتمام مع المظالم التي تَرِِدها من المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمعالمدني، ويتم فحصها وتدقيقها والرد عليها؛ بما يكفل تعزيز الثقة بمنظومة العدالة ومؤسسات القضاء.وبدوره، أثنى يونس على دور النيابة الكبير في حماية وإرجاع الحقوق لأصحابها، ودورها في تعزيز القانون ونصرة المظلومين.وأشاد بمواصلة النيابة العامة انتهاجها سياسة الانفتاح على المؤسسات الحقوقية، وتعزيزها لمبدأ الشفافية، والاستجابة لطلبات المركز بالاطلاع على مجريات التحقيق وأوضاعالموقوفين، ومعالجتها للقضايا التي تمس حقوق الإنسان؛ بما يعزّز ويزيد من ثقة المواطن الفلسطيني بنفسه وبمؤسسات القضاء.