الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداريّ بحقّ الطفل صامد أبو خلف للمرة الثانية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أمر اعتقال إداريّبحقّ الطفل صامد خالد أبو خلف (17 عامًا) من نابلس، لمدة أربعة شهور جديدة.وقال نادي الأسير، إنّ الاحتلال اعتقل الطفل أبو خلف في 19 نيسان/ أبريل 2023، بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال في معتقل (حوارة)، علمًا أنّ هذا الاعتقال الأول الذي يواجهه، لافتًا إلى أنّ محكمة الاحتلال عقدت له خمس جلساتمحاكم لتقديم لائحة (اتهام) بحقّه، وبعد مدة قررت تحويله إلى الاعتقال الإداريّ.وأشار نادي الأسير، إلى أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدة كل أمر أربعة شهور، علمًا أن المعتقل الطفل أبو خلف، هو شقيق المعتقل الإداريّ فادي أبو خلف، المعتقل منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، والذي يعاني من مشاكل صحية، وتحديدًا في القلب.وفي هذا الإطار قال نادي الأسير، إنّ سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من اعتقال الأطفال إداريًا، وبرز ذلك منذ العام المنصرم، واليوم ما يزيد عن (20) طفلًا رهن الاعتقال الإداريّ في سجون الاحتلال، منهم أطفال جرحى، ومرضى، وكان من بين من جرى تحويلهم مؤخرًا للاعتقال الإداريّ الطفل حسن صبارنة من بلدة بيت أمر/ الخليل، والطفل موسى مهند وريدات من مخيم عقبة جبر / أريحا.واعتبر نادي الأسير، أنّ استمرار احتجاز الأطفال واعتقالهم إداريًا هي جريمة مضاعفة، فعدا عن أن اعتقال الأطفال وما يرافقه من عمليات تنكيل ممنهجة تشكّل جريمة، فإن الاعتقال الإداريّ يضاعف من هذه الجريمة المتواصلة.من الجدير ذكره أنّ عدد الأطفال في سجون الاحتلال يبلغ نحو (165) طفلًا، يقبعون في ثلاثة سجون مركزية (عوفر، مجدو، والدامون)، ومنذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تموز، سُجلت (619) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال.