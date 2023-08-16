الجبهة العربية: حكومة الاحتلال ماضية في مشروع الضم الصامت للضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة العربية الفلسطينية بشدة الخطوة العدائية والمستفزة التي أعلنتها هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، بتخصيص ميزانية قدرها 700 مليون شيكل لصالح خطط استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، ان هذه الخطوة العدوانية تجسد استمرار الاحتلال في سياسته الاستيطانية العدوانية والتوسعية، وتهدف إلى تغييرالواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ان هذهالخطط تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضرب بعرض الحائط بكل المواقف الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي ولا قانوني.وتابعت الجبهة، ان التعاون بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك على استمرارية السياسات الاستيطانية بما فيها البؤر الاستيطانية العشوائية التي تستهدف السيطرة على أراضي فلسطينية واستمرار التهويد والاستيلاء على الموارد والممتلكات الفلسطينية يعكس مخطط حكومة الاحتلال المتطرفة في الضم الصامت للضفة الغربية المحتلة وفرض امر واقع فيها يحول دون تحقيق حقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967م.ودعت الجبهة، المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لمنع هذه الخطط الاستيطانية الهمجية، والخروج من حالة الصمت والادانة اللفظية الى حيز الفعل بفرض عقوبات جدية على الاحتلال الذي يستمر في تجاوزاته وانتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان.