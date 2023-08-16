مركز حماية يشكر السيناتور الأسترالية ليديا ثورب تقديراً لموقفها من القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنوجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة شكر وتقدير إلى السيناتور الأسترالية "ليديا ثورب" تقديراً لموقفها الداعي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبار (إسرائيل) دولة فصل عنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي العنيف لفلسطين.ووصف المركز، كلمة ثورب ي مجلس الشيوخ الأسترالي بالدقيقة والقانونية في توصيف الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً أن كلمتها تعطي بارقة آمل للمظلومين في فلسطين، وتفضح الاحتلال الإسرائيلي والداعمين له في المحافل الدولية.وشكر المركز "ثورب" على اهتمامها ومتابعتها للأحداث الجارية في فلسطين، مشيراً أن هذا يدلل على الأخلاق الإنسانية والنبيلة التي تتمتع بها وانحيازها إلى حقوق الإنسان والضحايا في العالم.وتمنى المركز في رسالته أن تستمر في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني حتى يقرر مصيره على أرضه بكل حرية، وحث الحكومة الأسترالية على اتخاذ خطوات قانونية لملاحقة (إسرائيل) على احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى خرقها للقانون الدولي والإنساني، وتنكرها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأسترالي أكد استئناف بلاده لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس الشرقية بعد توقف منذ العام 2014 واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي.