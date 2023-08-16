بكيرات يدعو إلى دعم التعليم في القدس لمواجهة مخططات تهويده وأسرلته

رام الله - دنيا الوطندعا نائب مدير الأوقاف الإسلامية ناجح بكيرات، إلى دعم التعليم في مدينة القدس لمواجهة مخططات سلطات الاحتلال لتهويده وأسرلته.وقال بكيرات في تصريح صحفي، إن الحرب على المقدسي لا يقتصر على النواحي الدينية والأقصى والجوانب المعيشية والاقتصادية، بل هناك حرب على تفكيره وعقله، والاحتلال يريد تطبيق المنهاج الإسرائيلي لغسيل دماغ جيل كامل حتى لا ينتمي إلى قدوات ولا إلى تاريخه وقضيته.وأكد على أن الفرصة موجودة لإبقاء المنهاج الفلسطيني في كافة القطاعات الموجودة في القدس، من خلال تقليل الفجوة بين وزارة التعليم الفلسطينية والمدارس، بحيث يزيد الدعم المالي واللوجستي وبناء المدارس ورفع مستوى أداء الكادر التعليمي وأجورهم.وطالب بكيرات، بتشكيل جسم وهيئة تعليمية تكون مرجعية قوية تتحكم في الوقوف أمام التحديات.ودعا لأن تجمع هذه الهيئة كل الأجسام الموجودة في القدس بالتنسيق مع وزارة التعليم الفلسطينية، للحفاظ على الهوية العربية للتعليم في القدس.وبين أن حرب الأسرلة في القدس وخاصة على التعليم بدأت منذ احتلالها عام 1967م.وأوضح بكيرات، أنه منذ 2010 بدأت حملة كبيرة جدا لتطبيق المنهاج الإسرائيلي، وبدأت بعض المدارس تتساوق معها نتيجة الدعم وبعض الامتيازات التي تقدمها وزارة التعليم التابعة للاحتلال وبعض الامتيازات.