ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية

رام الله - دنيا الوطنذكر متحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وصل إلى 55 قتيلا و146 جريحا.وأعلن شيوخ المدينة أنهم توسطوا في اتفاق لإنهاء أعنف اشتباكات تشهدها طرابلس منذ سنوات يتضمن قيام قوة الردع الخاصة بتسليم قائد اللواء 444 محمود حمزة لفصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار.واحتجزت قوة الردع الخاصة التي تسيطر على مطار معيتيقة حمزة أثناء محاولته السفر يوم الاثنين الماضي.وبموجب الاتفاق الذي أعلنه شيوخ المدينة، انتقلت الشرطة وقوات أمن أخرى ظلت على الحياد خلال الاشتباكات إلى المناطق التي دار فيها القتال.