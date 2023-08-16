دولي

بزعم علاقتها مع كوريا الشمالية.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شركات

بزعم علاقتها مع كوريا الشمالية.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شركات
البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إضافة 3 شركات من روسيا وسلوفاكيا وكازاخستان إلى قائمة العقوبات لصلاتها المزعومة بكوريا الشمالية.

وجاء في بيان لإدارة الرقابة على الأصول الأجنبية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات تفرض على شركة "فيروس" المسجلة في روسيا، وشركة "ديفينس إنجنيرينغ" من كازاخستان وشركة "فيرسور" المسجلة في سلوفاكيا.

وتشير السلطات الأمريكية إلى أن جميع الشركات الثلاث مرتبطة بالمواطن السلوفاكي من أصل أذربيجاني أشوت مكرتيتشيف، الذي فرضت الولايات المتحدة العقوبات عليه في وقت سابق.

وتتهم السلطات الأمريكية مكرتيتشيف بأنه لعب دورا وسيطا في التعاملات بين موسكو وبيونغ يانغ، حيث نظم توريدات الأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا مقابل توريدات الطائرات التجارية ومختلف المواد بالاتجاه المعاكس، حسب بيانات السلطات الأمريكية.

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