"التربية" تكرم مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية المميزة



جاء ذلك بمشاركة وحضور، مدير عام النشاطات الطلابية حامد أبو مخو، ومدير دائرة العمل الاجتماعي والنشاط الرياضي عارف عصايرة، وشخصيات تربوية وممثلي مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية وأسرة الإدارة العامة للنشاطات.



وفي هذا السياق، أكد أبو مخو، أن هذا التكريم يعكس التقدير العميق لدور أولياء الأمور والأسر الصفية الحيوي في تعزيز جودة التعليم، فهم يمثلون رابطاً قوياً بين المدرسة والبيت، من خلال تفاعلهم ومشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرارات

ودعم النشاطات المدرسية، معبراً عن فخره بهذه الشراكة الناجحة، آملاً استمرار العمل لضمان تقديم أفضل الخدمات للطلبة.



وشهد الحفل عديد الفقرات الفنية والعروض لتجارب سابقة في عمل الأسر الصفية، وتم تكريم مختلف المديريات من مجالس أولياء أمور وأسر صفية.



رام الله - دنيا الوطنكرمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية المميزة تقديرًا للجهود الكبيرة في دعم وتوجيه الطلبة، وتحسين جودة التعليم وتطوير بيئة تعليمية صحية وإيجابية، وتعزز التعاون بين الأسرة والمدرسة من خلال مشاركتهم في اتخاذ القرارات والمشاركة في النشاطات المدرسية.